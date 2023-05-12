Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'nin "Ritmini Yakala" aerobik ve zumba etkinliğine 1000 kadın katıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde gerçekleşen etkinliğe, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın eşi Necmiye Büyükkılıç, milletvekili adayları Ayşe Böhürler ve Emine Timuçin ile kadınlar katıldı.

Etkinlikte, farklı dans koreografileri, aerobik, zumba etkinlikleri ile sürpriz hediyeler ve sahne gösterileri yer aldı.

- NNYÜ'de Hemşiler Günü kutlandı

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü'nde 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü kutlandı.

NNYÜ tören alanında düzenlenen etkinlikte, Rektör Prof. Dr. Ahmet Fazıl Özsoylu ve NNYÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Zeliha Kaya Erten, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Burada konuşan Erten, hemşirelerin birey, aile ve toplum sağlığına verdiği, verebileceği emeği, katkıyı hatırlatmak, tartışmak ve fark oluşturmak için 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü'nün kutlandığını belirtti.

Etkinlikte, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan ve Kayseri Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılara gönüllü hizmet eden NNYÜ Hemşirelik Bölümü öğrencilerine Kayseri Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Derya Apaydın tarafından teşekkür belgesi ve hediye verildi.

- ERÜ'de başarılı sporcular ödüllendirildi

Erciyes Üniversitesinde (ERÜ) Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen müsabakalarda derece alan sporculara Rektör Prof. Dr. Fatih Altun tarafından hediye verildi.

Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen törene, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan ve Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdoğan Unur ile ERÜ'lü sporcular katıldı.

Törende konuşan ERÜ Rektörü Altun, sporcuları tebrik etti.

Spora her zaman önem verdiklerine dikkati çeken Altun, alınan derecelerden mutluluk duyduklarını belirtti.



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