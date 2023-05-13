Mantar ararken kuyuya düşmüş manda yavrusu buldular

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de arazide mantar toplayanların bulduğ boş su kuyusuna düşen manda yavrusu kurtarıldı.



Alınan bilgiye göre, İncesu ilçesi Örenşehir Mahallesi muhtarı Gökhan Yolageldi, arkadaşlarıyla arazide mantar toplarken önlerine çıkan boş su kuyusuna baktıklarında manda yavrusu gördü.

Yolageldi, telefonla aradığı bir arkadaşına durumu anlatıp, iş makinesiyle bölgeye gelmesini istedi.

Muhtarın arkadaşı bölgeye ulaşınca bir ucu mandanın boynuzlarına, diğer ucu iş makinesinin kepçesine bağlanan halat yardımıyla manda yavrusu kuyudan çıkarıldı.

Manda yavrusu, mahallenin çobanı aracılığıyla sahibine teslim edildi.

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