Kayseri'de kırsal Kozluca Mahallesi'nin 13 seçmeni sandık başına gitti

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Develi ilçesi Kozluca Mahallesi'nin 13 seçmeni, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullandı.

İlçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki mahallede 13 hane bulunuyor. Seçim dolayısıyla mahallede yaşayan 7'si kadın, 6'sı erkek 13 seçmen, oylarını mahalle muhtarlığına kurulan 1103 nolu sandıkta kullandı.

Köy muhtarı Bayram Erol, AA muhabirine, Kozluca'da yaşayanların bir kısmının mahallede bir kısmının ise Develi merkezde oy kullandığını söyledi.

Mahallenin büyük çoğunluğunun hayvancılıkla uğraştığını anlatan Erol, "Köyümüzün tarihi çok eskiye dayanıyor. Önceleri göç verdi, şimdilerde ise tekrar köyümüze dönüş var. Develi'nin hayvancılığa elverişli, en ekonomik köyü. Hizmetlerimiz biraz geç kalmıştı ama şimdi hizmet de alıyoruz. Bir de yolumuz asfalt olursa çok iyi olacak." diye konuştu.

Köy sakinlerinden Sefa Erol da seçimlerin hayırlı olmasını dileyerek, "Geldik, vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. İyi olan kazansın." dedi.

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