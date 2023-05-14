Kayseri Valisi Çiçek oyunu kullandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri Valisi Çiçek oyunu kullandı

AA

Kayseri Valisi Çiçek oyunu kullandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu kullandı.

Talas ilçesi Özel Kayseri Final Ortaokulu'na gelen Çiçek, 1327 numaralı sandıkta oy verdi.

Çıkışta gazetecilere açıklamada bulunan Çiçek, kentte göreve başladıktan sonra ilk seçimi hep beraber gerçekleştirdiklerini söyledi.

Vatandaşlık görevini yerine getirerek oyunu kullandığını ifade eden Çiçek, kentte sabahın erken saatlerinden itibaren sandıkların sorunsuz bir şekilde kurulduğunu aktardı.

Güzel bir ortamda seçimin devam ettiğini kaydeden Çiçek, seçimin ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AK Parti'li Özhaseki ile MHP'li Özdemir Kayseri'de oy kullandı
YEREL HABERLER AK Parti'li Özhaseki ile MHP'li Özdemir Kayseri'de oy ...
Bakan Akar, oy kullanıp, 'Anneler Günü'nü kutladı
YEREL HABERLER Bakan Akar, oy kullanıp, 'Anneler Günü'nü kutladı
Kayseri'de kırsal Kozluca Mahallesi'nin 13 seçmeni sandık başına gitti
YEREL HABERLER Kayseri'de kırsal Kozluca Mahallesi'nin 13 seçmeni ...
Kayseri'de 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ...
Bakan Akar: Şimdi ortaya çakma terörle mücadeleciler çıktı
YEREL HABERLER Bakan Akar: Şimdi ortaya çakma terörle mücadeleciler ...
Kayseri'de 7 yıl önce şehit askerler için 40 gün nöbet tutan vatandaş Kurtoğlu vefat etti
YEREL HABERLER Kayseri'de 7 yıl önce şehit askerler için 40 gün ...
MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesini değerlendirdi:
YEREL HABERLER MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, İnce'nin ...
Oğlunun katilinin ağabeyini öldüren baba ve 3 akrabasına müebbet hapis cezası
YEREL HABERLER Oğlunun katilinin ağabeyini öldüren baba ve 3 ...
Mantar ararken kuyuya düşmüş manda yavrusu buldular
YEREL HABERLER Mantar ararken kuyuya düşmüş manda yavrusu buldular
11'inci kattan düşen eşinin ölümünden yargılanan sanığa beraat kararına Bakanlık itirazı
YEREL HABERLER 11'inci kattan düşen eşinin ölümünden yargılanan ...
Kayseri'de "Bilimsel Eczacılığın 184. yıl dönümü" kutlandı
YEREL HABERLER Kayseri'de "Bilimsel Eczacılığın 184. yıl dönümü" ...
Kayseri'den kısa kısa
YEREL HABERLER Kayseri'den kısa kısa
Kayseri, Niğde ve Nevşehir'de seçimde kullanılacak malzeme torbaları sandık kurulu başkanlarına verildi
YEREL HABERLER Kayseri, Niğde ve Nevşehir'de seçimde kullanılacak ...
Talas'ta çiftçiler bilinçli üretim yapacak
YEREL HABERLER Talas'ta çiftçiler bilinçli üretim yapacak
Bakan Akar: Gençlere yatırım bizim en önemli görevimiz
YEREL HABERLER Bakan Akar: Gençlere yatırım bizim en önemli ...
ASPİLSAN, Türkiye'nin enerji sektörüne ihracatla da güç katıyor
YEREL HABERLER ASPİLSAN, Türkiye'nin enerji sektörüne ihracatla da ...
Riskli bölgelere dron gönderebilen insansız hava aracı projesiyle Teknofest'te birinci oldular
YEREL HABERLER Riskli bölgelere dron gönderebilen insansız hava ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.