Kayseri Havalimanı nisanda 179 bin 75 yolcuya hizmet verdi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Havalimanı'ndan nisan ayında 179 bin 75 yolcu yararlandı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Havalimanı'nda geçen ay iç hat yolcu trafiği 155 bin 76, dış hat yolcu trafiği 23 bini 999 olmak üzere toplam 179 bin 75 yolcuya hizmet verildi.

İniş kalkış yapan uçak trafiği de iç hatlarda 1099, dış hatlarda 182 olmak üzere toplamda 1281'e ulaştı.

Yük trafiği ise toplamda 1708 ton oldu.

Yılın ilk 4 ayında ise yolcu trafiği 655 bin 876, uçak trafiği 4 bin 844 ve yük trafiği 6 bin 715 ton olarak gerçekleşti.

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