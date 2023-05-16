Kayseri, Yozgat ve Niğde'de engelliler bir günlük temsili askerlik yaptı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri, Yozgat ve Niğde'de askerlik yapamayan engelli vatandaşlar, "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında düzenlenen törenle bir günlüğüne asker oldu.

Uygulama kapsamında, Kayseri'de 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığında 22 engelli için yemin töreni düzenlendi.

Komutanlıkta saç tıraşı olup askeri üniforma giyerek temsili olarak temel askerlik eğitimi alan ve yemin eden engelliler, daha sonra terhis olmanın sevincini yaşadı.

12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Tuğgeneral Vedat Öncel, törende yaptığı konuşmada, temsili askerlik yapacakları ve ailelerini birliklerinde görmekten mutluluk duyduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Sevgili gençler bugün uygulayacağımız eğitim programıyla sizler milletimizin ayrılmaz parçası olan asker camiasına katılacaksınız. Her ne kadar eğitimleriniz bir gün olarak planlansa da bunun unutulmayacak bir anı olacağına emin olun. Türk ulusu asker bir ulustur. Geleneklerimizde askerlik yapmak en yüce vatandaşlık görevlerimizden birisidir. Sizler bu görevi yapmak üzere gönüllü olarak aramızdasınız. Hava kuvvetlerinin 112. yılını kutladığımız bu dönemde, Atatürk ilkeleri doğrultusunda vatanımız ve milletimiz için elinizden gelenin en iyisini yapacağınızdan eminim."

Bedensel engelli tarih öğretmeni Ömer Duman da asker olma hayalini gerçekleştirmekten dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Devletimize teşekkür ediyorum. Unutmamak lazım ki engelli olsun olmasın her Türk asker doğar. Allah da bize bu güzel şerefi, bu güzel üniformayı nasip etti." dedi.

Görme engelli Akar Demir ise ilk defa askeri üniforma giydiğini ve bunun tarif edilemez bir duygu olduğunu ifade etti.

-Yozgat

Yozgat İl Jandarma Alay Komutanlığında 36 engelli için düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Eğitimlerini tamamlayan engelli askerler, yemin etti.

Törende konuşan Yozgat Valisi Ziya Polat, eğitime katılan askerlerinin yemininin hayırlı olmasını diledi.

İl Jandarma Komutanı Albay Halil Başer de Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından askerlik hizmetini yapamayıp, askerlik özlemi çeken engellilere bir gün süreli temsili askerlik yaptırma faaliyetinin 2002 yılından itibaren Engelliler Haftası'nda icra edildiğini hatırlattı.

Komando timinin yaptığı gösterinin ardından engellilerin terhis belgeleri verildi.

Engelli askerlerden Enes Bulut, asker olmaktan çok mutlu olduğunu belirterek, kendilerine yardımcı olan komutanlarına teşekkür etti.

- Niğde

Niğde İl Jandarma Komutanlığında eğitimlerini tamamlayan 21 engelli düzenlenen törenle yemin etti.

Vali Mustafa Koç, törende yaptığı konuşmada, engelli bireylerin yaşama sımsıkı sarılmalarıyla herkese örnek olduğunu aktararak, "Yüreklerinizde beslediğiniz vatan sevgisi her türlü engelin aşılabileceğinin de en güzel örneğidir. Sizler, az önce ettiğiniz yeminle şanlı tarihimizin her sayfasında kahramanlık destanları yazan yüce Türk milletinin gözbebeği kahraman ordumuzun birer mensubu oldunuz. Hepiniz çakı gibi, aslan gibi askerler oldunuz." dedi.

İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök de yemin eden askerleri kutladı.

Engelli askerlerden İrfan Öner ise askerlik gururunu yaşamaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından tören yürüyüşü yapan askerlere terhis belgeleri verildi.

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