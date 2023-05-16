Kayseri'de tarihi eser operasyonunda 1 kişi yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de tarihi olduğu değerlendirilen 83 parça eserin ele geçirildiği operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren Talas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Y.T'ye ait 2 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda tarihi olduğu değerlendirilen 14 yüzük, çeşitli boyut ve şekillerde 21 obje, 47 sikke ve 1 bilezik ele geçirildi.

Objeleri satmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan Y.T'nin işlemleri sürüyor.





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