Kayserispor, Muhammed Eren Arıkan'ın sözleşmesini 3 yıllığına uzattı

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KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, Muhammed Eren Arıkan ile sözleşme yeniledi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 18 yaşındaki defans oyuncusuyla olan sözleşmenin 3 yıllığına uzatıldığını bildirdi.

Kasyerispor altyapısından yetişen Arıkan, bu sezon 19 yaş altı takımıyla çıktığı 19 maçta 2 gol kaydetti.

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