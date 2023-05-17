Kayseri'de terör örgütü DEAŞ şüphelisi yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda bir zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, DEAŞ üyelerine yönelik çalışma yapıldı.



Suriye'de bulunduğu dönemde terör örgütü DEAŞ bünyesinde silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen şüpheli, Melikgazi ilçesindeki evinde yakalandı.

Evindeki aramada birçok dijital materyal ele geçirilen zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.