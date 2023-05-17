Erciyes AŞ personelinden Kızılay'a kan bağışı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes AŞ çalışanları, Türk Kızılay Kayseri Şubesi ile düzenlenen etkinlikte kan bağışında bulundu.

Erciyes AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Kızılay'ın uzman personeli tarafından gerçekleştirilen ön kan testleri ve tansiyon ölçümlerinin ardından kan bağışları yapıldı.

Ayrıca Erciyes AŞ çalışanlarının yanı sıra bölgede faaliyet yürüten işletmeler de kampanyaya katılarak kan bağışında bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayseri Kızılay Şubesi Doktoru Bekir Tartıcı, Kayseri'nin kan bağışı noktasında iyi bir durumda olduğunu ancak ramazan ayında azalan stokları yenilemek için çeşitli kurumlarla iş birliği yaptıklarını belirtti.

Kayseri Erciyes AŞ Genel Müdür Yardımcısı Zafer Akşehirlioğlu da ekip olarak her türlü sosyal sorumluluk projesine destek verdiklerini kaydetti.



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