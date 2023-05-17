Kayseri'den kısa kısa

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri'den kısa kısa

AA

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Bünyan ilçesi Akmescit Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

Kayseri'den kısa kısa

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Bünyan ilçesi Akmescit Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Akmescit Mahalle Muhtarı Fahrettin Kılıç ile mahalleyi gezen Büyükkılıç, sıcak asfalt çalışmalarını yerinde denetledi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Büyükkılıç, "Tam 7 bin ton burada asfalt çalışması yapacağız. Asfalt çalışmaları nedeniyle yüklenici firmamıza ve ekibimize teşekkür ediyorum. Bu çalışmanın 7 milyon TL mali karşılığı var. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

- Büyükkılıç, Hacılar'da gençlerle buluştu

Büyükkılıç, Gençlik Haftası kapsamında düzenlenen Gençlik Yürüyüşü'ne katıldı.

Hacılar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından 16-19 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Gençlik Yürüyüşü'ne, Büyükkılıç'ın yanı sıra Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve çok sayıda öğrenci de katıldı.

Gençlerin yoğun sevgisiyle karşılanan Büyükkılıç, gençlere nasihat verip, tecrübelerini paylaştı.

Öte yandan Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait Togg, vatandaşlardan ilgi görüyor.

Büyükşehir Belediyesi önünde Togg T10X'i gören vatandaşlar aracı inceleyip beğenilerini dile getiriyor. Özellikle gençler, Togg ile fotoğraf çekiniyor.

- Melikgazi'de geri dönüşüm eğitimi

Melikgazi Belediyesince, Erasmus+ Ecosere Projesi kapsamında öğrencilere sıfır atık ve iklim değişikliği konularında eğitim verildi.

Melikgazi Geri Dönüşüm Tesisinin eğitim merkezi gibi kullanıldığını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, eğitime Almanya, Romanya, İspanya, Litvanya, Portekiz ve Kayseri'den 150 öğrencinin katıldığını kaydetti.

Palancıoğlu, çevre kirliliği ve beraberinde iklim krizi ve doğal kaynakların giderek yok olması sorununa dikkati çekmek, farkındalık yaratmak için öğrencilerin bilinçlendirilmesinin önemli olduğunu belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Resmi olmayan sonuçlara göre CHP Kayseri milletvekili seçilen Aşkın ve Arıkan, seçim sonucunu değerlendirdi
YEREL HABERLER Resmi olmayan sonuçlara göre CHP Kayseri milletvekili ...
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kayserispor'u ziyaret etti
YEREL HABERLER TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kayserispor'u ziyaret ...
Kocasinan'da sezonun ilk asfaltı döküldü
YEREL HABERLER Kocasinan'da sezonun ilk asfaltı döküldü
Erciyes AŞ personelinden Kızılay'a kan bağışı
YEREL HABERLER Erciyes AŞ personelinden Kızılay'a kan bağışı
Kayseri'de terör örgütü DEAŞ şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de terör örgütü DEAŞ şüphelisi yakalandı
Cinayet davasında 'taş attı' indirimi
YEREL HABERLER Cinayet davasında 'taş attı' indirimi
Kayserispor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Kayserispor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını ...
Kayserispor, Muhammed Eren Arıkan'ın sözleşmesini 3 yıllığına uzattı
YEREL HABERLER Kayserispor, Muhammed Eren Arıkan'ın sözleşmesini 3 ...
Kayseri'de tarihi eser operasyonunda 1 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de tarihi eser operasyonunda 1 kişi yakalandı
Kayseri'de 22 engelli, 1 günlük temsili askerlik yaptı
YEREL HABERLER Kayseri'de 22 engelli, 1 günlük temsili askerlik ...
Sarıoğlan'da depremde zarar gören okul için kermes düzenlendi
YEREL HABERLER Sarıoğlan'da depremde zarar gören okul için kermes ...
Kayseri, Yozgat ve Niğde'de engelliler bir günlük temsili askerlik yaptı
YEREL HABERLER Kayseri, Yozgat ve Niğde'de engelliler bir günlük ...
Kayseri'de 500 polisle uyuşturucu operasyonunda 31 gözaltı
YEREL HABERLER Kayseri'de 500 polisle uyuşturucu operasyonunda 31 ...
Kayseri'den kısa kısa
YEREL HABERLER Kayseri'den kısa kısa
Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 31 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 31 zanlı ...
Kayseri'de hava kirliliğini önlemek için "Tesisat sizden, kombi bizden" kampanyası başlatıldı
YEREL HABERLER Kayseri'de hava kirliliğini önlemek için "Tesisat ...
Yengesini baltayla öldüren sanığa müebbet hapis istemi
YEREL HABERLER Yengesini baltayla öldüren sanığa müebbet hapis ...
Kayseri'de Gençlik Haftası kutlanıyor
YEREL HABERLER Kayseri'de Gençlik Haftası kutlanıyor
Kayseri Şeker'in halka arzına yaklaşık 2 milyar liralık talep geldi
YEREL HABERLER Kayseri Şeker'in halka arzına yaklaşık 2 milyar ...
Kayseri'de 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ...
Kayseri´de AK Parti 5, CHP 2, MHP 2 ve İYİ Parti 1 vekil çıkardı
YEREL HABERLER Kayseri´de AK Parti 5, CHP 2, MHP 2 ve İYİ Parti 1 ...
Bakan Akar'dan 'Sinan Oğan' açıklaması
YEREL HABERLER Bakan Akar'dan 'Sinan Oğan' açıklaması
Muaythai Dünya Şampiyonası'nda madalya kazanan Kayserili sporcular çiçeklerle karşılandı
YEREL HABERLER Muaythai Dünya Şampiyonası'nda madalya kazanan ...
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan seçim değerlendirmesi:
YEREL HABERLER Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan seçim ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.