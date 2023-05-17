Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Bünyan ilçesi Akmescit Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Akmescit Mahalle Muhtarı Fahrettin Kılıç ile mahalleyi gezen Büyükkılıç, sıcak asfalt çalışmalarını yerinde denetledi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Büyükkılıç, "Tam 7 bin ton burada asfalt çalışması yapacağız. Asfalt çalışmaları nedeniyle yüklenici firmamıza ve ekibimize teşekkür ediyorum. Bu çalışmanın 7 milyon TL mali karşılığı var. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

- Büyükkılıç, Hacılar'da gençlerle buluştu

Büyükkılıç, Gençlik Haftası kapsamında düzenlenen Gençlik Yürüyüşü'ne katıldı.

Hacılar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından 16-19 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Gençlik Yürüyüşü'ne, Büyükkılıç'ın yanı sıra Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve çok sayıda öğrenci de katıldı.

Gençlerin yoğun sevgisiyle karşılanan Büyükkılıç, gençlere nasihat verip, tecrübelerini paylaştı.

Öte yandan Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait Togg, vatandaşlardan ilgi görüyor.

Büyükşehir Belediyesi önünde Togg T10X'i gören vatandaşlar aracı inceleyip beğenilerini dile getiriyor. Özellikle gençler, Togg ile fotoğraf çekiniyor.

- Melikgazi'de geri dönüşüm eğitimi

Melikgazi Belediyesince, Erasmus+ Ecosere Projesi kapsamında öğrencilere sıfır atık ve iklim değişikliği konularında eğitim verildi.

Melikgazi Geri Dönüşüm Tesisinin eğitim merkezi gibi kullanıldığını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, eğitime Almanya, Romanya, İspanya, Litvanya, Portekiz ve Kayseri'den 150 öğrencinin katıldığını kaydetti.

Palancıoğlu, çevre kirliliği ve beraberinde iklim krizi ve doğal kaynakların giderek yok olması sorununa dikkati çekmek, farkındalık yaratmak için öğrencilerin bilinçlendirilmesinin önemli olduğunu belirtti.



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