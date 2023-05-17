"Benim İşim Girişim Fikir Yarışması"nda girişimciler fikirlerini paylaştı

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KAYSERİ (AA) - Erciyes Teknopark ile Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı tarafından gerçekleştirilen "Benim İşim Girişim Fikir Yarışması'nda" girişimciler projelerini paylaştı.

Teknopark'ın Konferans Salonu'ndaki programda konuşan Erciyes Teknopark Genel Müdürü Serhat Dalkılıç, teknoloji tabanlı girişimciliğin merkezi olmaya, bunu geliştirmeye çalıştıklarını söyledi.

Dalkılıç, bugüne kadar yapılan yarışmalarda 54 takıma destek verildiğini, 13'ünün şirketleştiğini, 5'inin ise ihracat yapar hale geldiğini belirtti.

Bu yıl hem konsept değiştirdiklerini hem de destek miktarlarını artırdıklarını anlatan Dalkılıç, bugün yarışacak 8 girişimci adayına başarılar diledi.

ORAN yetkilisi Tolga Uyar da Erciyes Teknopark'ın bölgede girişimcilik ekosistemini geliştirme adına en uyum içinde çalıştıkları paydaşlarından olduğunu ifade etti.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektör Yardımcısı ve ERÜ Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Özkan ise girişimcinin mucit olmadığını, girişimcinin öncelikle ihtiyaç tespitinde bulunması gerektiğini kaydetti.

Program, 8 takımın projelerini sunmasıyla devam etti, jüri daha sonra ilk 3'e giren ekibi belirleyecek.



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