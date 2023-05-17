Kayseri'de çok sayıda suçtan aranan firari hükümlü yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri'de çok sayıda suçtan aranan firari hükümlü yakalandı

AA

Kayseri'de çok sayıda suçtan aranan firari hükümlü yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de çok sayıda suçtan aranan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "hırsızlık", "resmi belgede sahtecilik", "dolandırıcılık", "tüzel kişi sorumlusunun karşılıksız çek düzenlemesi", "çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme" ve "ticareti usulüne aykırı terk etme" suçlarından hakkında 91 ayrı yakalama kararı bulunan firari hükümlü M.Y'nin (54) yakalanması için çalışma başlattı.

Firarinin Köşk Mahallesi'nde olduğunu tespit eden ekipler, adrese operasyon düzenledi.

Yakalanan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri Üniversitesi 5 yaşında
YEREL HABERLER Kayseri Üniversitesi 5 yaşında
Kayseri'de 15 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de 15 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ...
Kayseri Büyükşehir Belediyesi mayıs ayı meclis toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Kayseri Büyükşehir Belediyesi mayıs ayı meclis ...
"Benim İşim Girişim Fikir Yarışması"nda girişimciler fikirlerini paylaştı
YEREL HABERLER "Benim İşim Girişim Fikir Yarışması"nda girişimciler ...
İstanbul'dan Kayseri'ye gönderilen kombiden 2 milyon TL'lik uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER İstanbul'dan Kayseri'ye gönderilen kombiden 2 milyon ...
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi´den Kayserispor´a ziyaret
YEREL HABERLER TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi´den Kayserispor´a ...
Kayseri'den kısa kısa
YEREL HABERLER Kayseri'den kısa kısa
Resmi olmayan sonuçlara göre CHP Kayseri milletvekili seçilen Aşkın ve Arıkan, seçim sonucunu değerlendirdi
YEREL HABERLER Resmi olmayan sonuçlara göre CHP Kayseri milletvekili ...
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kayserispor'u ziyaret etti
YEREL HABERLER TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kayserispor'u ziyaret ...
Kocasinan'da sezonun ilk asfaltı döküldü
YEREL HABERLER Kocasinan'da sezonun ilk asfaltı döküldü
Erciyes AŞ personelinden Kızılay'a kan bağışı
YEREL HABERLER Erciyes AŞ personelinden Kızılay'a kan bağışı
Kayseri'de terör örgütü DEAŞ şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de terör örgütü DEAŞ şüphelisi yakalandı
Cinayet davasında 'taş attı' indirimi
YEREL HABERLER Cinayet davasında 'taş attı' indirimi
Kayserispor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Kayserispor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını ...
Kayserispor, Muhammed Eren Arıkan'ın sözleşmesini 3 yıllığına uzattı
YEREL HABERLER Kayserispor, Muhammed Eren Arıkan'ın sözleşmesini 3 ...
Kayseri'de tarihi eser operasyonunda 1 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de tarihi eser operasyonunda 1 kişi yakalandı
Kayseri'de 22 engelli, 1 günlük temsili askerlik yaptı
YEREL HABERLER Kayseri'de 22 engelli, 1 günlük temsili askerlik ...
Sarıoğlan'da depremde zarar gören okul için kermes düzenlendi
YEREL HABERLER Sarıoğlan'da depremde zarar gören okul için kermes ...
Kayseri, Yozgat ve Niğde'de engelliler bir günlük temsili askerlik yaptı
YEREL HABERLER Kayseri, Yozgat ve Niğde'de engelliler bir günlük ...
Kayseri'de 500 polisle uyuşturucu operasyonunda 31 gözaltı
YEREL HABERLER Kayseri'de 500 polisle uyuşturucu operasyonunda 31 ...
Kayseri'den kısa kısa
YEREL HABERLER Kayseri'den kısa kısa
Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 31 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 31 zanlı ...
Kayseri'de hava kirliliğini önlemek için "Tesisat sizden, kombi bizden" kampanyası başlatıldı
YEREL HABERLER Kayseri'de hava kirliliğini önlemek için "Tesisat ...
Yengesini baltayla öldüren sanığa müebbet hapis istemi
YEREL HABERLER Yengesini baltayla öldüren sanığa müebbet hapis ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.