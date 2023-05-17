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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de çok sayıda suçtan aranan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "hırsızlık", "resmi belgede sahtecilik", "dolandırıcılık", "tüzel kişi sorumlusunun karşılıksız çek düzenlemesi", "çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme" ve "ticareti usulüne aykırı terk etme" suçlarından hakkında 91 ayrı yakalama kararı bulunan firari hükümlü M.Y'nin (54) yakalanması için çalışma başlattı.

Firarinin Köşk Mahallesi'nde olduğunu tespit eden ekipler, adrese operasyon düzenledi.

Yakalanan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

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