Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesinin müzelerini bugün ücretsiz ziyaret edilecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediyeye ait müzeler, 18-24 Mayıs Müzeler Haftası dolayısıyla vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Ortaokul öğrencisi olan Günaynur Oruç, Büyükşehir Belediyesine kendilerine sunulan imkan nedeniyle teşekkür ederek, gezdikleri müzelerde çok şey öğrendiklerini belirtti.

Şıh Mehmet Gazi Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Melahat Birinci ise "Müzeler Haftası münasebetiyle Kayseri’mizin değerlerini öğrencilerimiz görsün istedik. Milli Mücadele Müzesi’ne geldik. Çocukların bu atmosferi yaşaması farklı. Birçok hizmette olduğu gibi müzelerin halkın kullanımına sunumunda da Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerini gördük." ifadesini kullandı.

Öte yandan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, kırsal mahallelerdeki ortaokul öğrencilerine Kayseri kültürünü öğretmek amacıyla ücretsiz müze gezisi başlattı.

- Kayseri Büyükşehir Belediyesinden turizme destek

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi, Soğanlı Örenyeri Işıklandırma ve Turizm Potansiyelinin Artırılması Güdümlü Projesi'ne eş finansman desteği sağladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi mayıs ayı meclis toplantısı Başkan Vekili Mehmet Savruk Başkanlığında gündemindeki 104 maddeyi müzakere ederek karara bağlamak üzere toplandı.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından Orta Anadolu Kalkınma Ajansına sunulan Soğanlı Örenyeri Işıklandırma ve Turizm Potansiyelinin Artırılması Güdümlü Projesi'nde Kayseri Büyükşehir Belediyesinin de yer alması ve proje kapsamında eş finansman desteği sağlanması talebi meclis üyelerince oy birliği ile kabul edildi.



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