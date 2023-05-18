Öz İplik-İş Sendikasından işçilerin sendikalı olmalarıyla ilgili açıklama

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KAYSERİ (AA) - HAK-İŞ'e bağlı Öz İplik-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Harun Bağcı, sendikaya üye olmak ve üyelikten ayrılmanın sendikal hak olduğunu söyledi.

Bağcı, Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı açıklamada, sendikalaşmayı engellemenin suç olduğunu belirtti.

Bazı firmaların sendikaya üye olma özgürlüğünü ihlal ettiğini vurgulayan Bağcı, "Sendikaya üye olmak ve üyelikten ayrılmak anayasal haktır. Çalışanların sendikalaşma özgürlüğüne saygı gösterin. Baskıcı tutumdan vazgeçin. Bizimle, işçisiyle birlikte yürüyen her iş yeri büyüdü, gelişti." ifadelerini kullandı.

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