19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajları

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükkılıç mesajında, 19 Mayıs'ın, 104 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak milli mücadeleyi başlattığı gün olduğunu belirtti.

19 Mayıs'ı, milli iradenin, birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun, güçlü bir inancın uyandığı gün olarak niteleyen Büyükkılıç, belediye bünyesinde gençler için önemli çalışmalara imza attıklarını ifade etti.

Öte yandan, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ile Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır da mesaj yayımladı.



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