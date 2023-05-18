Kocasinan Belediyesi geçici işçi alımı için canlı yayında kura çekimi yaptı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Kocasinan Belediyesi, saha işlerinde geçici istihdam edilecek 100 kişi için canlı yayınla noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirdi.

Kocasinan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, meclis salonunda 8. Noter huzurunda canlı yayınla yapılan kura çekiminde 100 asıl ve 100 yedek belirlendi.

Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, belediye olarak ilçede istihdamı artırmak için çalıştıklarını belirtti.

Ülke ekonomisine katkı sağlamak için yeni ve farklı projeler ürettiklerini aktaran Çolakbayrakdar, şunlar kaydetti:

"Kocasinan Belediyesinin ekonomik anlamda, hizmet götürme ve dev bütçeli projeler üretip, hayata geçirme noktasında çıtayı her geçen gün daha da yukarılara taşıdığını kesin bir dille ifade etmek isterim. Bizim işimiz, milletten aldığımız emaneti en iyi şekilde kullanarak toplum yararına hizmet üretmektir. Bu amaçla ilçemizi daha modern ve daha yaşanabilir hale getirmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bu vesile ile kura çekimi sonrası istihdam edilecek işçi kardeşlerime hayırlı olmasını diliyorum."

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