Vali Gökmen Çiçek'ten 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çiçek, mesajında, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın Türk milletinin bağımsızlık umutlarının inanca dönüştüğü, kurtuluş ateşinin yakıldığı tarih olduğunu belirtti.

Cumhuriyetin gençlere emanet edildiğini aktaran Çiçek, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışıyla başlayan kurtuluş mücadelesi, tarihin tozlu sayfalarında bırakılmak istenen bir milletin şahlanarak, küllerinden yeniden doğuşuna giden yoldaki ilk adımdır. 19 Mayıs’ı gençlerimize bayram olarak armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Ey yükselen yeni nesil. İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.' sözüyle gençlerimize duyduğu güveni ve onlara olan inancını vurgulamıştır. Gençler, bir milletin geleceğidir. Gençlere inanan, onlara değer veren, onları en iyi şekilde yetiştirerek, kişilikli ve özverili kuşaklar olarak yarınlara hazırlayan milletler, geleceğe güvenle bakabilir."



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