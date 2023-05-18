GÜNCELLEME - Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 37 zanlı tutuklandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda adliyeye sevk edilen 38 zanlıdan 37'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kent genelinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik 500 polisin katılımıyla 55 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 38 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, Kayseri Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye götürüldü.

Zanlılardan 37'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kayseri'de yaklaşık 5,5 aylık takip sonucu 16 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda, 26 kilo 946 gram sentetik uyuşturucu, 738 gram eroin, 117 kilo 872 gram esrar, 1 kilo 707 gram skunk, 100 gram kokain, 13 bin 752 uyuşturucu içerikli hap, 32 hassas terazi, 28 tabanca ve 1 tüfek, 62 mermi, 3 telefon, 3 alüminyum folyo ile 100 dolar ve 51 bin 460 lira ele geçirilmiş, 38 zanlı gözaltına alınmıştı.

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