Kayseri'de "Benim İşim Girişim Yarışması"nın 4. dönem finali yapıldı

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KAYSERİ (AA) - Erciyes Teknopark ve Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı iş birliğiyle düzenlenen Benim İşim Girişim Yarışması'nın 4. dönem finali gerçekleştirildi.

Erciyes Teknopark'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Erciyes Teknopark Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda finale kalan 8 girişimci ekip arasından ilk 3'e girenler belirlendi.

Programın açılışında konuşan Erciyes Teknopark Genel Müdürü Serhat Dalkılıç, teknoloji tabanlı girişimciliğin merkezi olmaya ve bunu geliştirmek için ellerinden gelen her türlü katkıyı sunmaya çalıştıklarını belirtti.

Bugüne kadar olan yarışmalarda toplam 54 takıma destek verdiklerini anımsatan Dalkılıç, "Bu takımlar arasından verdiğimiz destekler ile 13'ü şirketleşmiş, 5'i de ihracat yapar pozisyona gelmiştir. Destek miktarlarını artırmış olmakla beraber bugüne kadar yaptığımız işler Türkiye genelinde farklı teknoparklar ve farklı ajanslar tarafından birebir aynı mekanizmalar ile desteklenmektedir." ifadelerini kullandı.

Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Oktay Özkan da Erciyes Teknopark'ın girişimcilik ekosistemine çok büyük katkı sağladığını aktararak, bu ekosistemin gelişmesinde kendilerine destek veren tüm kurumlara teşekkür etti.

ORAN Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Tolga Uyan ise ORAN Kalkınma Ajansı olarak bölgede en uyumlu çalıştıkları paydaşlardan birinin Erciyes Teknopark olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu birlikteliğin devam edeceğini bugüne kadar 5 yıl içerisinde 1000 kadar proje başvurusu almışız ve burada prototip üretim desteği alanların dışında 600’e yakın girişimcimiz de sera biriminde girişimcilik, iş planı hazırlama, pazarlama konusunda eğitim aldı. Programımızı önümüzdeki yıllarda da daha da geliştirerek devam ettirmek istiyoruz."

Konuşmaların ardından 8 girişimci ekip sunumlarını gerçekleştirdi. Jüri değerlendirmesinin ardından kazanan ilk 3 girişimci ekip belirlendi.

Yarışmanın birincisi "Yapay Zeka Destekli Kan Analizi Yazılımı Projesi" ile Nevasoft ekibi oldu. "Kemik Yapıcı Hücreleri Uyaran Hücre İçeriği/Kök Hücre" ile Bonexo ekibi ikinci, "Nükleik Asit Boya Ajanı Alternatifi" projesi ile BioTechChem ekibi üçüncü oldu.

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