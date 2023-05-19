Kayseri'deki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Ölenler ve yaralılar var! Otomobil göle uçtu!

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Battalgazi Mahallesi Günay Sokak'ta "kız isteme" nedeniyle aralarında husumet olduğu öğrenilen iki akraba aile arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda M.U. pompalı tüfekle karşı tarafa ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği B.U. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

B.U. ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli M.U. polis ekiplerince gözaltına alındı.

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