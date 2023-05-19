Kayseri'de iki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı

En güzel cuma mesajları ve sözleri

Ölenler ve yaralılar var! Otomobil göle uçtu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Demokrasi Mahallesi Şehit Murat Aksoğan Caddesi'nde sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 42 AFS 709 ve 38 AC 691 plakalı otomobiller, Emniyet 1. Cadde'ye dönen kavşakta çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ve polis ekiplerince araçlardan çıkarılan 5 yaralı, Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.