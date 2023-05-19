CHP Kayseri İl Başkanlığınca 19 Mayıs dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu

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KAYSERİ (AA) - CHP Kayseri İl Başkanlığı tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.

CHP Kayseri İl Başkanı Adil Demir'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Resmi olmayan sonuçlara göre CHP'den Kayseri milletvekili seçilen Aşkın Genç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Mustafa Kemal'in ve silah arkadaşlarının bıraktığı yurdu 28 Mayıs'ta demokrasi ile taçlandıracaklarını savundu.



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