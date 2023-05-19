Kayseri'de belediye müzelerini bir günde 5 bin kişi ziyaret etti

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren müzeleri, 18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü dolayısıyla 5 bin 450 kişi ücretsiz ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü münasebetiyle 18 Mayıs Perşembe günü belediye bünyesinde faaliyet gösteren Milli Mücadele, Selçuklu Uygarlığı, Ahi Evran Esnaf ve Sanatkarlar müzelerini vatandaşlar ücretsiz gezme imkanı buldu.

6 bin yıllık tarihi geçmişi olan şehrin kimliğini yansıtan, tarihini ve kültürünü anlatan birbirinden önemli müzeleri, öğrenciler başta olmak üzere bir günde 5 bin 450 kişi gezdi.



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