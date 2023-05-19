Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kentte spor faaliyetlerini yürüten Spor AŞ doğa yürüyüşü düzenleyecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, "doğada buluşalım" sloganı ile gençlik haftasına özel 21 Mayıs Pazar günü Koramaz Vadisi’nde doğa yürüyüşü etkinliği düzenlenecek.

Etkinlikte çekilişle 3 kişiye bisiklet hediyesi, 3 kişiye de Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile Togg turu fırsatı sunulacak.

Sabah 09.00’da başlayacak etkinlik için Büyükşehir Belediyesi tarafından 08.15’te belirlenen yerlerden servis hizmeti verilecek.

Programa, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın katılacağı duyuruldu.

- Kayseri'de gençlik konseri düzenlenecek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri kapsamında gençlik konseri düzenleyecek.

Talas paraşüt alanında 26 Mayıs Cuma günü düzenlenecek konserde sanatçı Ahmet Şafak sahne alacak.

Saat 20.00'de başlayacak konserde Şafak, sevilen parçalarını seslendirecek.

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