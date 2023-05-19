Kayserispor, Talha Sarıarslan'ın sözleşmesini 2 yıllığına uzattı

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KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, genç futbolcusu Talha Sarıarslan ile sözleşme yeniledi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 19 yaşındaki santraforun sözleşmesinin 2 yıllığına uzatıldığını bildirdi.

Kayserispor altyapısından yetişen Sarıarslan bu sezon, sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de 3, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 maça çıktı. Genç santrafor 19 yaş altı takımıyla ise 9 karşılaşmada şans buldu.

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