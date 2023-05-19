Kayseri'de firari 2 hükümlü yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de haklarında 13 yıl 9 ay 5 gün ve 10 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hırsızlığı" suçundan hakkında 13 yıl 9 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası olan A.R.A. (48) ile 10 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç'yi (19) Ziyagökalp ve Mevlana mahallelerinde iki adrese düzenledikleri operasyonda yakaladı.

İşlemleri tamamlanan hükümlüler, cezaevine teslim edildi.

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