Vatan Partisi Kayseri İl Başkanlığından cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna ilişkin açıklama

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KAYSERİ (AA) - Vatan Partisi Kayseri İl Başkanlığı, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçiminin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini bildirdi.

28. Dönem Milletvekilliği Seçimleri'nde Vatan Partisi'nden Kayseri milletvekili adayı olan Gürkan Demir, Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı basın açıklamasında, partilerinin ikinci tur seçiminde siyasetini, emperyalizme karşı bağımsızlık ve üretim devrimi mevzisinden belirlediğini söyledi.

Demir, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan düşman ile dost arasındaki denge siyasetine ve ekonomide Batı denetimindeki yalpalanmalarına karşı emperyalist planların hedefindedir. Bu bağlamda Türkiye cephesindedir. Var olan iki seçenek karşısında tarafsız kalmak, emperyalist plana hizmet eder. İki seçenekli seçim koşulunda, halkımızı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermeye çağırıyoruz."







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