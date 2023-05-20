Kayseri'de izinsiz kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde izinsiz kazı yapan 5 kişi yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı güven timleri, Başköy Mahallesi Kurt Dağı mevkisinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Bölgeye düzenlenen operasyonda, H.B, M.B, N.A, İ.A. ve R.Ç. suçüstü yakalandı.

Olay yerinde, kazıda kullanıldığı tespit edilen seyyar uzatma kablosu, 2 kürek, 2 kazma, 2 çapa, keser, kürek ve kova ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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