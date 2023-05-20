Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Hakemler: Yasin Kol, Esat Sancaktar, Mehmet Salih Mazlum

Yukatel Kayserispor: Cenk Gönen, Ramazan Civelek, Hosseini, Kolovetsios, Attamah, Uzodimma, Emrah Başsan, Cardoso, Kemen, Mane, Thiam

Corendon Alanyaspor: Runarsson, Candeias, Furkan Bayır, Feddal,Yusuf Özdemir, Leroy Fer, Fatih Aksoy, Doumbia, Efecan Karaca, Oğuz Aydın, Erencan Yardımcı

Goller: Dk.8 ve Dk. 16 Erencan Yardımcı (Corendon Alanyaspor)

Sarı kart: Dk. 43 Candeias (Corendon Alanyaspor)





KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında oynanan Yukatel Kayserispor-Corendon Alanyaspor maçının ilk yarısı konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle bitti.

8. dakikada Alanyaspor öne geçti. Kaleci Runarsson'nun uzun pasında topla buluşan Erencan Yardımcı, Hosseini'nin markajında kurtularak ceza sahasına girer girmez sol ayağıyla şutunu çıkardı. Meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlarla buluştu: 0-1

16. dakikada Alanyaspor'un ikinci golü geldi. Rakip yarı alanının ilk metrelerinde topla buluşan Leroy Fer, pasını savunmanın arkasına koşu yapan Erencan Yardımcı'ya gönderdi. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Erencan Yardımcı'nın sert şutunda meşin yuvarlak kalecinin kapadığı köşeden filelere gitti: 0-2

32. dakikada Kayserispor gole yaklaştı. Sol kanttan Mane'nin ceza sahasında gönderdiği pasta penaltı noktasında topu kontrol eden Thiam'ın kayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak sol kale direğinin dibinden auta çıktı.

42. dakikada rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan Hosseini topu bir süre sürdükten sonra kaleye gönderdiği sert şutta, top üst kale direğine çarparak oyun alanına döndü.

44. dakikada orta sahada aldığı topla hareketlenen Efecan Karaca, sol çaprazdan ceza sahasına girer girmez kaleye gönderdiği şutta kaleci Cenk Gönen, meşin yuvarlağı kontrol etti.



Karşılaşmanın ilk yarısı Alanyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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