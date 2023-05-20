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Futbol: Spor Toto Süper Lig

AA

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: RHG Enertürk Enerji

Hakemler: Yasin Kol, Esat Sancaktar, Mehmet Salih Mazlum

Yukatel Kayserispor: Cenk Gönen, Ramazan Civelek (Dk. 79 İlhan Parlak), Hosseini (Dk. 46 Ali Karimi), Kolovetsios, Attamah, Uzodimma, Emrah Başsan, Cardoso (Dk. 83 Baran Ali Gezek), Kemen (Dk. 46 Mensah), Mane, (Dk. 69 Gavronovic) Thiam

Corendon Alanyaspor: Runarsson, Candeias (Dk. 69 Pereira), Furkan Bayır, Feddal,Yusuf Özdemir, Leroy Fer, Fatih Aksoy, Doumbia, Efecan Karaca, Oğuz Aydın (Dk. 83 Balkovec) , Erencan Yardımcı (Dk. 56 Koulouris)

Goller: Dk.8 ve Dk. 16 Erencan Yardımcı, Dk. 65 Koulouris, Dk. 90+4 Balkovec (Corendon Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 43 Candeias, Dk. 84 Runarsson (Corendon Alanyaspor)


KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Corendon Alanyaspor deplasmanda Yukatel Kayserispor'u 4-0 yendi.

58.dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında Ramazan Civelek'in pasında topla buluşan Mane'nin ceza sahası dışı sol çaprazdan kaleye gönendirdiği sert şutta meşin yuvarlak üst kale diğerine çarparak oyun alanına döndü.

65. dakikada Alanyaspor farkı 3'e çıkardı. Kaleci Cenk Gönen'in uzaklaştırmak istediği topu kapan Doumbia, rakiplerini geçerek ceza sahasına girdikten sonra kaleciyle karşı karşıya kaldı. Aynı oyuncunun pasında kale alanı içerisinde topla buluşan Koulouris meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 0-3

84. dakikada sağ çaprazdan Karimi'nin ortasında ceza sahası içerisinde iyi yükselen İlhan Parlak'ın kafa şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

90+4. dakikada konuk ekip bir gol daha buldu. Pereira'nın pasında topla buluşan Balkovec'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan sol ayağı ile kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-4

Müsabaka konuk ekip Alanyaspor'un 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmayı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da tribünden izledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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