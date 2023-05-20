Kayserispor-Alanyaspor maçının ardından

KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Yukatel Kayserispor'u 4-0 yenen Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, kendileri için önemli olan bir karşılaşmadan galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Erdoğan, bu maçtan önce rakibin güçlü taraflarını iyi analiz ettiklerini belirterek, "Oyuncularımız sağ olsun ilk dakikadan itibaren inanılmaz disiplinli bir şekilde bu oyun planına sadık kaldı. Birinciyle ikinci bölgemiz arası kompakt bir şekilde özellikle takım savunmasını çok iyi yaptık. Kazandığımız topların yanı sıra 90 dakika boyunca çok iyi çıktık." ifadelerini kullandı.



Galibiyetten dolayı oyuncularını tebrik eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Çok güçlü bir oyun oynayan, fırsat verdiğin zaman hızlı geçiş oyunu oynayan, kenar ortalarından çok etkili olan takıma karşı buradan 4-0'lık net bir skorla ayrıldığımız için çok mutluyum. Burada başta oyuncularımı tebrik ediyorum. Emeklerine, ayaklarına sağlık. Oyuncularım 90 dakika boyunca sahada inanılmaz mücadele verdi. Çünkü maçın büyük oranında topu Kayserispor'a verdik. Bu oyun da kolay bir oyun değil. Çok konsantrasyon, çok disiplin isteyen bir oyun. Oyuncularım hiçbir zaman oyun içerisinde 2-0, 3-0, hatta 4-0 olduktan sonra değişik bir şekilde kopmadan, aynı ciddiyetle, aynı istek ve arzuyla oynadı. Onlar adına çok çok mutluyum. Teşekkür ediyorum. Buraya Alanya'dan gelen, bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımıza da bu galibiyeti armağan etmek isterim."



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