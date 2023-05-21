KayBis vatandaşların ulaşımını kolaylaştırıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KayBis vatandaşların ulaşımını kolaylaştırıyor

AA

KayBis vatandaşların ulaşımını kolaylaştırıyor

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesinin ödüllü bisiklet hizmeti KayBis, yeni 24 istasyonu ile vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, çevreci, ekonomik ve sağlıklı ulaşım aracı KayBis, yeni ilavelerle 81 istasyona ulaştı. Kentin çeşitli noktalarına yeni kurulan 24 istasyon ile toplam 1000 bisiklete ulaşıldı.

Hizmetin hayatı çok kolaylaştırdığını ifade eden bisiklet kullanıcıları, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği (UITP) tarafından "Sürdürülebilir Gelişme Ödülü" almaya hak kazanan KayBis, 2015 yılında yerli bisiklet paylaşım sistemini uygulamaya koydu.

Bu süreçte Ulaşım AŞ tarafından hayata geçirilen "Akıllı Bisiklet Kiralama Sistemi" Kayseri ile Türkiye'de 8 şehirde hizmet veriyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı: Bu sonuç Kayserispor'a yakışmadı
YEREL HABERLER Kayserispor Başkanı Ali Çamlı: Bu sonuç Kayserispor'a ...
Kayserispor-Alanyaspor maçının ardından
YEREL HABERLER Kayserispor-Alanyaspor maçının ardından
Kayserispor-Alanyaspor maçının ardından
YEREL HABERLER Kayserispor-Alanyaspor maçının ardından
Kayserispor - Alanyaspor maçının ardından
YEREL HABERLER Kayserispor - Alanyaspor maçının ardından
Kayserispor-Alanyaspor maçının ardından
YEREL HABERLER Kayserispor-Alanyaspor maçının ardından
Kayserispor - Alanyaspor: 0-4
YEREL HABERLER Kayserispor - Alanyaspor: 0-4
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig
Kayseri'de izinsiz kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de izinsiz kazı yapan 5 kişi suçüstü ...
MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, mazbata töreninde konuştu:
YEREL HABERLER MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, mazbata ...
Vatan Partisi Kayseri İl Başkanlığından cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna ilişkin açıklama
YEREL HABERLER Vatan Partisi Kayseri İl Başkanlığından cumhurbaşkanı ...
CHP ve İYİ Parti Kayseri milletvekilleri mazbatalarını aldı
YEREL HABERLER CHP ve İYİ Parti Kayseri milletvekilleri ...
Bakan Akar: Son 5 yılda 3 milyondan fazla kişi yasa dışı geçiş yapmaya çalışırken engellendi
YEREL HABERLER Bakan Akar: Son 5 yılda 3 milyondan fazla kişi yasa ...
Tescilli Çerkez peyniri, Kalkınma Ajansı desteğiyle kurulan tesiste üretiliyor
YEREL HABERLER Tescilli Çerkez peyniri, Kalkınma Ajansı desteğiyle ...
Kayseri'de firari 2 hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de firari 2 hükümlü yakalandı
Kayserispor, Talha Sarıarslan'ın sözleşmesini 2 yıllığına uzattı
YEREL HABERLER Kayserispor, Talha Sarıarslan'ın sözleşmesini 2 ...
Kayseri'den kısa kısa
YEREL HABERLER Kayseri'den kısa kısa
Kayseri'de belediye müzelerini bir günde 5 bin kişi ziyaret etti
YEREL HABERLER Kayseri'de belediye müzelerini bir günde 5 bin kişi ...
CHP Kayseri İl Başkanlığınca 19 Mayıs dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu
YEREL HABERLER CHP Kayseri İl Başkanlığınca 19 Mayıs dolayısıyla ...
Bakan Akar: Tarihi değerleriyle büyük ve güçlü Türkiye'yiz
YEREL HABERLER Bakan Akar: Tarihi değerleriyle büyük ve güçlü ...
ORAN'ın desteği ile kurulan atölyeler gençlere iş umudu oluyor
YEREL HABERLER ORAN'ın desteği ile kurulan atölyeler gençlere iş ...
'KIZ İSTEME' KAVGASINDA 1 KİŞİ TABANCAYLA YARALANDI
YEREL HABERLER 'KIZ İSTEME' KAVGASINDA 1 KİŞİ TABANCAYLA YARALANDI
Kayseri'de iki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kayseri'de iki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı
'Kız isteme' kavgasında 1 kişi tabancayla yaralandı
YEREL HABERLER 'Kız isteme' kavgasında 1 kişi tabancayla yaralandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.