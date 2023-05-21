KayBis vatandaşların ulaşımını kolaylaştırıyor

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesinin ödüllü bisiklet hizmeti KayBis, yeni 24 istasyonu ile vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, çevreci, ekonomik ve sağlıklı ulaşım aracı KayBis, yeni ilavelerle 81 istasyona ulaştı. Kentin çeşitli noktalarına yeni kurulan 24 istasyon ile toplam 1000 bisiklete ulaşıldı.

Hizmetin hayatı çok kolaylaştırdığını ifade eden bisiklet kullanıcıları, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği (UITP) tarafından "Sürdürülebilir Gelişme Ödülü" almaya hak kazanan KayBis, 2015 yılında yerli bisiklet paylaşım sistemini uygulamaya koydu.

Bu süreçte Ulaşım AŞ tarafından hayata geçirilen "Akıllı Bisiklet Kiralama Sistemi" Kayseri ile Türkiye'de 8 şehirde hizmet veriyor.



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