CHP Kayseri Milletvekili Genç'ten Kılıçdaroğlu'nun afişinin yırtılmasına tepki

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KAYSERİ (AA) - CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim çadırının dış yüzeyindeki afişinin bir bölümünün yırtılmasına tepki gösterdi.



Bürüngüz Camisi önündeki seçim çadırında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Genç, saldırıyı şiddetle kınadıklarını, Kayseri'nin huzur şehri olduğunu, şehrin bu tür olaylarla anılmasını istemediklerini söyledi.

Barış ve sevgi diliyle 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turundan zaferle çıkacaklarına inandıklarını belirten Genç, emniyet güçlerine güvendiklerini, mutlaka faillerin yakalanacağını dile getirdi.

CHP İl Başkanı Adil Demir de saldırıyı yapanların emniyet güçlerince bulunmasını istediklerini ve olayla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını ifade etti.



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