Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sarıoğlan ilçesi Palas Mahallesi'nde yağışlardan dolayı düzenlenen şükür duasına katıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm'ün eşlik ettiği Büyükkılıç, mahalle sakinlerini taleplerini dinledi.

Mahalle konağında düzenlenen şükür duası programında konuşan Büyükkılıç, kaynakları en güzel şekilde vatandaşların hizmetine sunduklarını, hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti.

- KAYMEK'ten KPSS kursu

Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ'nin (KAYMEK) Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) memur olma hayali kuranlara ücretsiz hizmet verecek.

Uzman eğitimci kadrosu ile KPSS Lisans (Genel Kültür-Genel Yetenek) ve KPSS Eğitim Bilimleri (Gelişim Psikolojisi, Ölçme Değerlendirme, Rehberlik ve Özel Eğitim, Program Geliştirme, Öğrenme Psikolojisi, Öğretim İlke ve Yöntemleri) kursu düzenleyecek olan KAYMEK, kurs kayıtlarını başlattı.

Kontenjanlarla sınırlı KAYMEK UZEM KPSS Lisans kursuna kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar www.kaymekonline.com internet adresi üzerinden işlem yapabilecek.

- Yemliha'nın 45 yıllık tapu sorunu çözüldü

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yemliha Mahallesi'ndeki 45 yıllık tapu sorunun çözüldüğünü ve mahallenin içerisinde yapılması gereken asfalt çalışmalarının da bu yıl yapılacağının müjdesini verdi.

Yemliha Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen Çolakbayrakdar, her mahallenin ihtiyacına yönelik hizmet ürettiklerini belirtti.

5 yıldan fazla süredir üzerinde çalıştıkları 45 yıllık tapu sorununu çözdüklerini aktaran Çolakbayrakdar, "O zaman mevcut Yemliha Belediyesi, 1978-1986-1987-1989 ve son olarak 2001 yıllarında arsalarını vatandaşa satmış ama tapulandırma noktasında süreçten veya başka nedenlerden dolayı bir şekilde tabulaştırılamamış. Zaman içerisinde bu arsaların mülkiyeti, TOKİ'ye geçmiş. Biz, şu anda TOKİ ile protokolleri ve anlaşmaları yaptık. Bu arsalar ile ilgili şu ana kadar tespit edebildiklerimiz, eğer yine böyle arsası olan vatandaş var ise o günkü şartlarda elinde evrakı olan, kaydını ispat edebilen veya o zamanda Yemliha Belediyesi'nin encümen kararları olanlara tapularını devredeceğiz." ifadelerini kullandı.

- Kocasinanlı kadınlar tarlada da üretecek

Kocasinan Belediyesi, kadınların hem organik ürünleri üreteceği hem de satışını yapacağı 25 bin dönümlük tarım arazisinde sebze fidelerini toprakla buluşturdu.

Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yeni kurulan ve 8 kurucu üyesi olan Kocasinan Hanımeli Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi üyeleri ve çocuklarla fideleri toprağa dikti.

Proje kapsamında 11 kadın üreticiyle şehrin merkezinde tarımsal üretimi başlattıklarını belirten Çolakbayrakdar, kadınların ata ve yerel tohumlarla üretim yapacaklarını, domates, çilek, biber, patlıcan, kabak, salatalık, fasulye, bamya, böğürtlen ve yeşillik gibi çeşitlerin üretileceğini kaydetti.



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