Kayseri'de sağanak etkili oldu

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, yaya ve sürücüler zor anlar yaşadı.



Kent merkezinde öğle saatlerinden itibaren sağanak etkisini gösterdi.

Sağanağın ardından su birikintilerinin oluştuğu yollarda araçlar güçlükle ilerledi.

Yağışa hazırlıksız yakalanan yayalar da zor anlar yaşadı.

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