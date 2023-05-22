Kayseri ve Niğde'de Türk Mutfağı Haftası etkinliği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri ve Niğde'de Türk Mutfağı Haftası etkinliği

AA

Kayseri ve Niğde'de Türk Mutfağı Haftası etkinliği

KAYSERİ (AA) - Kayseri ve Niğde'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında yöresel lezzetlerin tanıtımı yapıldı.

Kayseri Kalesi'nde düzenlenen programda konuşan Vali Gökmen Çiçek, kentin her anlamda turizm şehri olduğunu anlattı.

Erciyes Kayak Merkezi'nin yanı sıra inanç kültürü, tarihi ve vadileri ile Kayseri'nin turizmden hak ettiği payı alacağını vurgulayan Çiçek, "Buna yürekten inanıyorum. Almak zorunda, buna mecburuz. Bir bölgeyi en hızlı ayağa kaldıranın turizm olduğuna inanıyorsak ve bölgemizde büyük bir atak varsa biz bu atakta başrol oynamak zorundayız ve oynayacağız." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da kentin gastronomide iddialı olduğunu, bu yönde belediye olarak çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ise yabancı turistlerden elde edilen gelirin yaklaşık 5'te birinin gastronomi kaynaklı olduğunu aktardı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun da 6 bin yıllık tarihe sahip Kültepe'den çıkarılan tabletlerden Kayseri'nin mutfağıyla ilgili bilgiler edinebildiğini, Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde kentin adıyla özdeşleşmiş kurutulmuş et olarak adlandırılan pastırmadan ve sucuktan övgüyle söz edildiğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından katılımcılar, kentte kurulan kadın kooperatiflerinin stantlarını gezdi, yiyecekleri tattı.

Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin açtığı stantlarda baklava, yağlama, kedi bacağı, nevzine, mantı gibi yöresel lezzetler tanıtıldı, kadınlar gözleme yaptı.

- Niğde

Niğde Valisi Mustafa Koç, Tabal Gastronomi Evi'ndeki programda, kültür, doğa ve güneş turizminin yanı sıra gastronomi turizminin de önemli hale geldiğini söyledi.

Tabal Gastronomi Evi'nin Niğde mutfağının tanıtılmasında çok önemli görev üstleneceğini dile getiren Koç, "Niğde, çok kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir coğrafya. Bunun neticesi olarak da güçlü bir mutfak kültürü var. Her ne kadar şimdiye kadar tanıtamamış olsak da bu mekanla inşallah bir milat olur." dedi.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir de Tabal'ın Niğde'ye başkentlik yapan bir krallık olduğunu dile getirdi.

Etkinlikte yöresel yemeklerin tadına bakılacağını belirten Özdemir, "Coğrafi işaret almış yemeklerimizi misafirlerimiz haftanın 7 günü bulabilirler. Burası işin başlangıcı. Bunun devamı gelecek. Üniversitemizle Kadıoğlu Konağımızda gastronomi evinin ikinci ayağını gerçekleştireceğiz. Türk mutfağı çok zengin ama Türk mutfağının en büyük eksiği Niğde mutfağıydı. Bundan sonra Niğde mutfağı da hak ettiği değeri bulacak." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından tanıtımı yapılan yöresel lezzetler mazaklı çorbası, orta dolması, kaşık salatası, mütebbel ve Tabal incisi katılımcılara ikram edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri Büyükşehir Belediyesine TBB ile protokol imzalama yetkisi verildi
YEREL HABERLER Kayseri Büyükşehir Belediyesine TBB ile protokol ...
Bakan Akar, Kayserisporlu Dimitrios Kolovetsios'u Yunanistan Savunma Bakanı ile görüştürdü
YEREL HABERLER Bakan Akar, Kayserisporlu Dimitrios Kolovetsios'u ...
Kayseri'de sağanak etkili oldu
YEREL HABERLER Kayseri'de sağanak etkili oldu
Kayseri'den kısa kısa
YEREL HABERLER Kayseri'den kısa kısa
Kayseri'deki silahlı kavgada bir kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kayseri'deki silahlı kavgada bir kişi yaralandı
Kayseri'de yakalanan 2 firari hükümlü cezaevine teslim edildi
YEREL HABERLER Kayseri'de yakalanan 2 firari hükümlü cezaevine ...
Kayserispor'da savunma problemi dikkat çekiyor
YEREL HABERLER Kayserispor'da savunma problemi dikkat çekiyor
Kayseri'de Tayyare Fabrikası'nda üretilen uçak sergileniyor
YEREL HABERLER Kayseri'de Tayyare Fabrikası'nda üretilen uçak ...
CHP Kayseri Milletvekili Genç'ten Kılıçdaroğlu'nun afişinin yırtılmasına tepki
YEREL HABERLER CHP Kayseri Milletvekili Genç'ten Kılıçdaroğlu'nun ...
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'dan "KOCAFEST"e davet
YEREL HABERLER Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'dan ...
Bakan Akar'dan depremzedelere: Her şey normalleşinceye kadar başımızın tacısınız
YEREL HABERLER Bakan Akar'dan depremzedelere: Her şey ...
KayBis vatandaşların ulaşımını kolaylaştırıyor
YEREL HABERLER KayBis vatandaşların ulaşımını kolaylaştırıyor
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı: Bu sonuç Kayserispor'a yakışmadı
YEREL HABERLER Kayserispor Başkanı Ali Çamlı: Bu sonuç Kayserispor'a ...
Kayserispor-Alanyaspor maçının ardından
YEREL HABERLER Kayserispor-Alanyaspor maçının ardından
Kayserispor-Alanyaspor maçının ardından
YEREL HABERLER Kayserispor-Alanyaspor maçının ardından
Kayserispor - Alanyaspor maçının ardından
YEREL HABERLER Kayserispor - Alanyaspor maçının ardından
Kayserispor-Alanyaspor maçının ardından
YEREL HABERLER Kayserispor-Alanyaspor maçının ardından
Kayserispor - Alanyaspor: 0-4
YEREL HABERLER Kayserispor - Alanyaspor: 0-4
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig
Kayseri'de izinsiz kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de izinsiz kazı yapan 5 kişi suçüstü ...
MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, mazbata töreninde konuştu:
YEREL HABERLER MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, mazbata ...
Vatan Partisi Kayseri İl Başkanlığından cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna ilişkin açıklama
YEREL HABERLER Vatan Partisi Kayseri İl Başkanlığından cumhurbaşkanı ...
CHP ve İYİ Parti Kayseri milletvekilleri mazbatalarını aldı
YEREL HABERLER CHP ve İYİ Parti Kayseri milletvekilleri ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.