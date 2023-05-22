Kayseri'den deprem bölgelerine destekler sürüyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 6 Şubat'taki depremlerin ardından Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine inşa edilen Talas Kent Yaşam Alanı'nda Elbistanlı depremzedelerle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz'ün eşlik ettiği ziyarette Başkan Yalçın vatandaşlarla sohbet etti.

Depremin ilk anından itibaren Kahramanmaraşlıların yanlarında olduklarını belirten Yalçın, Kayseri'de de çok sayıda Kahramanmaraşlı'yı ağırladıklarını kaydetti.

Elbistan Belediye Başkanı Gürbüz de Talas Belediyesinin ve Başkan Yalçın'ın kendileriyle hemhal olduğunu, ilk günden itibaren Talas'ın desteğini gördüklerini ifade etti.

Çocuklara çeşitli hediyelerin verildiği programda ayrıca sucuk ekmek ikramında bulunuldu.

- Develi Belediye Başkanı Cabbar, Elbistan'da

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, 500 depremzedeye barınma imkanı sağlayan Elbistan Develi Konteyner Kent'i ziyaret etti.

Parke çalışmasından aydınlatmasına, çevre temizliğinden her türlü peyzaj çalışmalarına kadar alt ve üst yapı çalışmalarının titizlikle tamamlanmasıyla görevlerinin bitmediğini aktaran Cabbar, her türlü yardıma devam edeceklerini belirtti.

Cabbar, ziyaret sırasında depremzedelere çeşitli hediyeler verdi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.