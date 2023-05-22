Kayseri'de 3 kilogram esrar ele geçirildi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen operasyonda 3 kilogram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Kent merkezinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 3 kilogram toz esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli A.F'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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