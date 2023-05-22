Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 11 zanlıyı gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, 15-22 Mayıs tarihlerinde kentin farlı noktalarında uygulama yaptı.

Uygulamalarda çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 11 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda ise çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ve esrar ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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