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Türk Kızılay Genel Sekreteri Saygılı, Kayseri'de şube açılışına katıldı

AA

Türk Kızılay Genel Sekreteri Ramazan Saygılı, Kayseri'de Talas Belediyesinin hayırsever işbirliği binasını yaptırdığı Türk Kızılay Talas Şubesi'nin açılışına katıldı.

Türk Kızılay Genel Sekreteri Saygılı, Kayseri'de şube açılışına katıldı

KAYSERİ (AA) - Türk Kızılay Genel Sekreteri Ramazan Saygılı, Kayseri'de Talas Belediyesinin hayırsever işbirliği binasını yaptırdığı Türk Kızılay Talas Şubesi'nin açılışına katıldı.

Mülkiyeti Talas Belediyesine ait arsa üzerine inşa edilen, hayırsever Halil Ünal'ın maddi katkı sağladığı hizmet binasının açılışı için tören düzenlendi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da katıldığı törenin açılışında konuşan Türk Kızılay Genel Sekreteri Ramazan Saygılı, 155 yıldır Kızılay'ın kimseyi arkasında bırakmadan devletin belirlediği vizyon çerçevesinde çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Hayırsever Ünal'a ve Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür eden Saygılı, "Medeniyetimizde birlik, beraberlik ve kardeşlik var. Medeniyet ayrımsız hizmeti emreder. Dün, bugün, yarın devletimizle bu yardımı sürdüreceğiz." dedi.

Talas Belediye Başkanı Yalçın da 5 milyon liraya mal olan binanın 1 milyon lirasını hayırsever Ünal'ın karşıladığını, hizmet binasının 6 Şubat itibarıyla hizmet vermeye başladığını, bu tarihte yaşanan Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Kayserililerin binada konakladığını anlattı.

Hayırsever Halil Ünal da projenin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Bakan Akar ve Başkan Yalçın, hayırsever Halil Ünal ve yüklenici firma temsilcisi Müjdat Karaman'a çiçek ve plaket verdi.

Daha sonra protokol üyeleri, 1065 metrekarelik binada eğitim ve toplantı salonlarının yanı sıra aile destek merkezi, gıda deposu, soğuk hava deposu, lojistik depolar, idare katı gibi bölümlerin de bulunduğu binanın açılışını yaptı.

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