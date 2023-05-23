Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) mayıs ayı olağan meclis toplantısı OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın'ın katılımıyla yapıldı.

KAYSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, kurulma çalışmaları devam eden 4'üncü OSB için Tarım ve Orman Bakanlığından bekledikleri onayın geldiğini anımsattı.

Yeni OSB ile ilgili sanayicilerden 1400'ün üzerinde talep aldıklarını belirten Büyüksimitci ,"Bu da sanayicilerimizin, yani sizlerin yatırım iştahının ne kadar yüksek olduğunun bir göstergesi. Burada katma değeri yüksek, orta ve ileri düzey teknolojik yatırım yapmak isteyen sanayicilerimize öncelik vermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

OSB Başkanı Yalçın da yaşanan iş kazalarına karşı acil müdahalede bulunmak ve diğer ihtiyaçları karşılamak üzere bölgeye hastane kurmak istediklerini, hırsızlık konusunda ciddi şikayetler aldıklarını, bunu önlemek için de giriş çıkışlara nizamiye yapmayı planladıklarını kaydetti.

- KAYMEK'ten sanat örgüsü sergisi

Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından hazırlanan "Sanat Örgüsü" isimli el sanatları sergisi açıldı.

Kentteki bir alışveriş merkezinde açılan sergiyi, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın eşi Necmiye Büyükkılıç ve KAYMEK Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Öztürk ile davetliler gezdi.

Sepet örücülüğü, makrome ve amigurimi tekniğiyle yapılan dekoratif ürünlerin yer aldığı sergi, 250 üründen oluşuyor.

- Develi'de 40 bin domates fidesi dağıtıldı

Develi Belediyesi ve Kayseri Üniversitesi iş birliği ile Seyrani Kampüsü'nde yetiştirilen 40 bin ata tohumu domates fidesi Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara dağıtıldı.

Daha sağlıklı bir nesil için genetiği değiştirilmemiş organik sebze meyve üretimini ve tüketimini yaygınlaştırmak amacıyla fide dağıttıklarını belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, fideleri bağ ve bahçelerine dikecek vatandaşların bu sağlık döngüsüne destek vereceklerini belirtti.

- Rektör Altun, Kayseri Lisesi'nde öğrencilerle buluştu

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, mezun olduğu Kayseri Lisesi'nde düzenlenen kariyer söyleşileri etkinliğinin konuğu oldu.

Lisenin konferans salonundaki etkinlikte konuşan Okulu Müdürü Ali Durmuş, etkinliğe katılımlarından dolayı Altun'a teşekkür etti.

Rektör Altun da mezunu olmaktan her zaman gurur duyduğu Kayseri Lisesi'nin öğrencileri ile bir araya geldiğini belirtti.

Öğrenciler ile lise yıllarındaki anılarını paylaşan Rektör Altun, Kayseri Lisesi'nin her zaman öğrencilere önemli değer katttığını ifade etti.



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