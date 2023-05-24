Kayseri'den kısa kısa

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri'den kısa kısa

AA

Kayseri'den kısa kısa

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda, Kayseri'nin sandığa giderek iradesine sahip çıkacağını bildirdi.

Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda Kayseri'nin sağduyu ve ferasetiyle yine sandığa gideceğini ifade etti.

Kayseri’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sahip çıktığını ve yanında olduğunu gösterdiğini vurgulayan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Cumhur İttifakı'na ve Sayın Cumhurbaşkanımıza oy veren kardeşlerimize teşekkür ederiz. Şimdi Cumhurbaşkanımıza daha fazla sahip çıkacağız. Mutlaka sandığa gitmeliyiz, mutlaka sandıklara sahip çıkmalıyız. Hem sandıklara gideceğiz hem de sandıklara sahip çıkacağız. Kayseri'miz sağduyu ve ferasetiyle yine sandığa gidecek. Ülkemizi Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaştıracak olan Sayın Cumhurbaşkanımızı yalnız bırakmayalım, ona sahip çıkalım. Kayseri'mizde ve ülkemizde daha güçlü yolumuza devam edelim."

- Başkan Büyükkılıç'tan Bünyan'a ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ile Bünyan'ın kırsal mahallelerini ziyaret etti.

Büyükkılıç ile Üzüm, Büyüktuzhisar ve Karakaya mahallelerinde yapılan yatırımları denetledi.

Büyüktuzhisar Mahallesi'nde süren 8 milyon lira maliyetli asfalt çalışmalarını inceleyen Büyükkılıç, "Bizlere hizmet fırsatı veren hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Daha önceden planladığımız şekliyle sıcak asfalt çalışmalarıyla ilgili gayretimizi sürdürüyoruz. Buraya yaklaşık 8 bin ton asfalt serimi söz konusu olacak. 8 milyon TL maliyete denk geliyor." ifadelerini kullandı.

- Elbistan'da kurulan Talas Kent Yaşam Alanı için depremzedelerden teşekkür

Elbistan’da 20 günde inşa ettiği 1500 kişilik Talas Kent Yaşam Alanı’nda konaklayan depremzedeler Talas Belediyesine teşekkür etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Elbistan’da kurulan ve 300 konteynerden oluşan Talas Kent Yaşam Alanı'nda afetzedeler ofisten dükkana, sosyal mekandan eğitime, mescitten duş ve lavaboya kadar birçok donatıdan yararlanıyor.

Depremzede Halit Güleç, 6 Şubat depremlerinde iki evladını kaybettiğini belirterek, "Talas Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah onun yokluğunu vermesin. O olmasa bu hizmetler buraya olmazdı. Çok memnunuz. Kendisine ekiplerine çok teşekkür ediyorum. Allah devletimize zeval vermesin." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Narin'den Erdoğan için destek çağrısı
YEREL HABERLER Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Narin'den ...
Kayseri Büyükşehir Belediyesinden dolandırıcılık uyarısı
YEREL HABERLER Kayseri Büyükşehir Belediyesinden dolandırıcılık ...
Kayseri Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Kayseri Ticaret Borsası
Kayseri'de silahlı kavga: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kayseri'de silahlı kavga: 1 yaralı
Kayserispor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Kayserispor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına ...
Kayseri'de bir kişi silahla yaralandı
YEREL HABERLER Kayseri'de bir kişi silahla yaralandı
Sahte dolarla kravat satın alan sanığa hapis cezası
YEREL HABERLER Sahte dolarla kravat satın alan sanığa hapis cezası
Kayseri'den kısa kısa
YEREL HABERLER Kayseri'den kısa kısa
Bakan Akar: Basın, ekonomik yol ve yöntemler ile dövize ve borsaya müdahale ediyorlar (2)
YEREL HABERLER Bakan Akar: Basın, ekonomik yol ve yöntemler ile ...
Türk Kızılay Genel Sekreteri Saygılı, Kayseri'de şube açılışına katıldı
YEREL HABERLER Türk Kızılay Genel Sekreteri Saygılı, Kayseri'de şube ...
Kayseri'de ortaokul ve lise öğrencilerinin projeleri KOCAFEST'te yarışacak
YEREL HABERLER Kayseri'de ortaokul ve lise öğrencilerinin projeleri ...
15 yıl hapisle aranan kadın hükümlü, bazanın altında yakalandı
YEREL HABERLER 15 yıl hapisle aranan kadın hükümlü, bazanın altında ...
Kayseri'de firari hükümlü saklandığı bazada yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de firari hükümlü saklandığı bazada yakalandı
Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden yargılanan 2 sanığa 8 yıl 9'ar ay hapis
YEREL HABERLER Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden yargılanan 2 ...
Bakan Akar: Basın, ekonomik yol ve yöntemler ile dövize ve borsaya müdahale ediyorlar
YEREL HABERLER Bakan Akar: Basın, ekonomik yol ve yöntemler ile ...
ASPİLSAN'ın lityum iyon silindirik pil hücresi Avrupa akreditasyonlarını başarıyla tamamladı
YEREL HABERLER ASPİLSAN'ın lityum iyon silindirik pil hücresi Avrupa ...
Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli ...
Kayseri'de bahis operasyonunda bir şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de bahis operasyonunda bir şüpheli yakalandı
AK Parti'li Özhaseki, Kayseri'de Kentsel Dönüşüm Projesi Tanıtım Töreni'nde konuştu:
YEREL HABERLER AK Parti'li Özhaseki, Kayseri'de Kentsel Dönüşüm ...
Kayseri'de 3 kilogram esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Kayseri'de 3 kilogram esrar ele geçirildi
Kayseri'de 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ...
Kayseri'den deprem bölgelerine destekler sürüyor
YEREL HABERLER Kayseri'den deprem bölgelerine destekler sürüyor
Kayseri ve Niğde'de Türk Mutfağı Haftası etkinliği
YEREL HABERLER Kayseri ve Niğde'de Türk Mutfağı Haftası etkinliği
Kayseri Büyükşehir Belediyesine TBB ile protokol imzalama yetkisi verildi
YEREL HABERLER Kayseri Büyükşehir Belediyesine TBB ile protokol ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.