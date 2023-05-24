Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda, Kayseri'nin sandığa giderek iradesine sahip çıkacağını bildirdi.

Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda Kayseri'nin sağduyu ve ferasetiyle yine sandığa gideceğini ifade etti.

Kayseri’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sahip çıktığını ve yanında olduğunu gösterdiğini vurgulayan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Cumhur İttifakı'na ve Sayın Cumhurbaşkanımıza oy veren kardeşlerimize teşekkür ederiz. Şimdi Cumhurbaşkanımıza daha fazla sahip çıkacağız. Mutlaka sandığa gitmeliyiz, mutlaka sandıklara sahip çıkmalıyız. Hem sandıklara gideceğiz hem de sandıklara sahip çıkacağız. Kayseri'miz sağduyu ve ferasetiyle yine sandığa gidecek. Ülkemizi Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaştıracak olan Sayın Cumhurbaşkanımızı yalnız bırakmayalım, ona sahip çıkalım. Kayseri'mizde ve ülkemizde daha güçlü yolumuza devam edelim."

- Başkan Büyükkılıç'tan Bünyan'a ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ile Bünyan'ın kırsal mahallelerini ziyaret etti.

Büyükkılıç ile Üzüm, Büyüktuzhisar ve Karakaya mahallelerinde yapılan yatırımları denetledi.

Büyüktuzhisar Mahallesi'nde süren 8 milyon lira maliyetli asfalt çalışmalarını inceleyen Büyükkılıç, "Bizlere hizmet fırsatı veren hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Daha önceden planladığımız şekliyle sıcak asfalt çalışmalarıyla ilgili gayretimizi sürdürüyoruz. Buraya yaklaşık 8 bin ton asfalt serimi söz konusu olacak. 8 milyon TL maliyete denk geliyor." ifadelerini kullandı.

- Elbistan'da kurulan Talas Kent Yaşam Alanı için depremzedelerden teşekkür

Elbistan’da 20 günde inşa ettiği 1500 kişilik Talas Kent Yaşam Alanı’nda konaklayan depremzedeler Talas Belediyesine teşekkür etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Elbistan’da kurulan ve 300 konteynerden oluşan Talas Kent Yaşam Alanı'nda afetzedeler ofisten dükkana, sosyal mekandan eğitime, mescitten duş ve lavaboya kadar birçok donatıdan yararlanıyor.

Depremzede Halit Güleç, 6 Şubat depremlerinde iki evladını kaybettiğini belirterek, "Talas Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah onun yokluğunu vermesin. O olmasa bu hizmetler buraya olmazdı. Çok memnunuz. Kendisine ekiplerine çok teşekkür ediyorum. Allah devletimize zeval vermesin." ifadelerini kullandı.



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