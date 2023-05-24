Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir ve MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Büyükkılıç'ın makamında gerçekleşen ziyarete MHP İl Başkanı Ahmet Bağçovan ve yöneticiler de katıldı.

Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, tekrar milletvekili seçilen Özdemir ve Ersoy'a hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Özdemir ve Ersoy'un Kayseri'yi TBMM'de gururla temsil edeceklerine inandığını ifade eden Büyükkılıç, Cumhur İttifakı ortaklarıyla her zaman birlik ve beraberlik içerisinde olduklarını, uyum kültürü içerisinde hiç ayrıştırmadan, ötekileştirmeden gerekli çalışmaları yaptıklarını aktardı.

Özdemir ve Ersoy da Büyükkılıç’a Kayseri için yaptığı yatırımlar, hizmetler ve desteklerden dolayı teşekkür etti.

- Zafer Partisi Talas İlçe Başkanı Başkanı Gülhanım Karadurdu görevden alındı

Zafer Partisi İl Başkanlığı, Talas İlçe Başkanı Başkanı Gülhanım Karadurdu'nun görevden alındığını bildirdi.

Partiden yapılan açıklamada, "Zafer Partisi Kayseri Talas İlçe Başkanı Gülhanım Karadurdu görülen lüzum üzerine ilçe başkanlığı görevinden alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

- Başkan Büyükkılıç, öğrencileri TOGG ile ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, TOGG T10X ile okulları ziyaret ederek, öğrencilerle yerli ve milli aracı buluşturuyor.

Büyükkılıç, öğrenci buluşmaları kapsamında Ahmet Eren Anadolu Lisesi, Sümer Fen Lisesi ile Atatürk Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Öğrencilere sürpriz yapmak istediğini belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Bugün bir sürpriz yapalım dedik, sizlerin ürettiği, yerli ve milli anlayışın sembolü olan TOGG'umuzla geldik. Fırsat verilince Türk gençlerinin, Türk mühendislerinin neler yapabileceğini en güzel şekliyle gözlemlemiş olduk. Yerli ve milli anlayışın bir ürününü hep beraber paylaşmanın mutluluğunu, keyfini taşıyoruz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçenleri kutluyorum."

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