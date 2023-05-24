KTO Başkanı Gülsoy ve mobilya sektörü temsilcileri Dubai'ye gitti

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, yönetim kurulu üyeleri ve mobilya sektörü temsilcilerinden oluşan heyet, Dubai'ye iş gezisine gitti.

KTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, üyeler Dubai INDEX 2023 Mobilya ve Dizayn Fuarı kapsamında Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan ile ticaret ataşeleri Hacı Hasan Kaygısız, Ersoy Erbay ve Muhammed Emin Erkal'ı ziyaret etti.

Ziyarette, Dubai Ticaret Ataşeliği tarafından Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgili kapsamlı bir bilgilendirme yapıldı.

KTO'nun ihracat odaklı büyüme hedefleri kapsamında ticari ilişkileri geliştirebilmek adına Dubai'deki yatırım olanakları ve ticari faaliyetler hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

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