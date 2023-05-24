Depremzedelerin yaptığı el ürünleri sergilendi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yurtlarda kalan depremzedeler ve öğrenciler tarafından yapılan el ürünleri, yıl sonu sergisinde vatandaşların beğenisine sunuldu.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in eşi Sümeyra Çiçek ile Melikgazi Yurt Müdürlüğü koordinesinde yapılan el ürünleri için Melikgazi Yurt Müdürlüğü kampüsünde yıl sonu sergisi düzenlendi.

Programa katılan Vali Gökmen Çiçek, Kayseri halkının ve kurumlarının tüm gücüyle deprem bölgesine yardıma koştuğunu söyledi.

Çiçek, Türkiye'nin asrın en büyük felaketlerinden birini yaşadığını, millet ve devlet el ele vererek bu yıkımın üstesinden gelindiğini belirtti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ise Kayseri'de yurtlarda yaklaşık 8 bin 500 kişinin konakladığını bildirdi.

Vali Gökmen Çiçek'in eşi Sümeyra Çiçek'in öncülüğünde depremzedelerin yaptığı ürünlerden sergi açtıklarını anlatan Kabakcı, "Misafirlerimizin rahatı için elimizden geleni yaptık. Çok farklı faaliyetler yaptık. Yeni faaliyetler için de çalışmalarımız sürüyor." dedi.

Vali Çiçek ve beraberindekiler, konuşmaların ardında açılışı yapılan sergiyi gezdi.

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