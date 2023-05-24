Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, deprem bölgesinde gönüllü çalışan berber ve kuaförlerle buluştu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir düğün salonunda düzenlenen programda Başkan Çolakbayrakdar, deprem bölgesinde gönüllü görev yapan berber ve kuaförlerle bir araya geldi.

Çolakbayrakdar, berber ve kuaförlere teşekkür ederek, Türkiye'nin, deprem bölgesinde ihtiyaçların karşılanması için yardıma koştuğunu belirtti.

Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Rıfat Alparslan da her zaman esnafa destek verdiği için Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

Programa, Kayseri Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan, AK Parti İlçe Başkanı Selçuk Melekoğlu, berber ve kuaförler ile oda üyeleri katıldı.

- Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi takımı sporcusu Türkiye 3'üncüsü oldu

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi takımı sporcusu Mehmet Ali Karaboğa, "Gençler Gençlik Kupası Ferdi Türkiye Şampiyonası"nda üçüncüsü oldu.

Samsun’da gerçekleştirilen ve 107 sporcunun katıldığı yarışmalarda Karaboğa, üçüncülüğü elde etti.

Başkan Çolakbayrakdar, spor yatırımlarının başarılarla taçlandığını belirtti.

Başarıların devam etmesi için tüm sporculara her zaman desteklerini artırarak sürdüreceklerini aktaran Çolakbayrakdar, "Bizleri her defasında sporcularımız onurlandırıyor. Bu gururu yaşattıkları için Kayseri adına teşekkür ediyorum. Masa tenisi takımımız, gerek ferdi gerekse takım olarak müsabakalarda gösterdiği başarılar sayesinde Kayseri’nin masa tenisinde çok ileri bir seviyede olduğunu gösterdi. Bu vesileyle tekrar hatırlatmak isterim ki spor ve sporcunun dostu olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



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