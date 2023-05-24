Kayseri Şeker'den Boğazlıyan'a yeni yatırım

CHP ile Zafer Partisi arasındaki protokolün detayları belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde "Akışkan Yataklı Kömürlü Kazan Temel Atma Töreni" düzenlendi.

Kayseri Şeker'den yapılan açıklamaya göre, Boğazlıyan Şeker ve Mamulleri Entegre Tesisi'nde düzenlenen törende konuşan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, heyecan verici bir gün yaşadıklarını ifade etti.

Bu fabrikanın 2011 yılında 10 bin ton pancar işleme kapasitesi varken, yapılan bu yatırımlarla 14 bin 500 ton günlük pancar işleme kapasitesine eriştiğini belirten Akay, aynı zamanda şeker kalitesi ve işletmedeki verimi ile Avrupa standartlarının üzerine çıkarıldığını aktardı.

Ekim ayında tamamlanması beklenen yatırımın bir buçuk kampanya döneminde kendini amorti edeceğini vurgulayan Akay, ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Boğazlıyan Kaymakamı Recep Aydın ise enerjinin bütün dünya için çok önemli olduğunu, enerji sorununu çözen kurumların bir sıfır önde başladığını anlattı.

Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar da ilçesinin büyümesinde, gelişmesinde Boğazlıyan Şeker'in çok ayrı yeri ve önemi olduğunu belirterek, Akay'a teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.