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Özhaseki, Kayseri'de AK Parti'ye katılan 125 kişiye rozet taktı:

AA

Özhaseki, Kayseri'de AK Parti'ye katılan 125 kişiye rozet taktı:

KAYSERİ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Cumhur İttifakı ilkeler üzerine kurulu bir ittifak, pazarlık, kavga ve ucunda rüşvet ve çıkar ilişkisi asla yok. Ne var, kendi içimizde değişmez olarak anlaştığımız, bizim bu vatanın bölünmez bütünlüğü üzerinde bir anlaşma var." dedi.

Özhaseki, farklı partilerden istifa ederek AK Parti'ye katılan 125 kişi için Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda düzenlenen rozet takma töreninde, iktidar oldukları dönemde enerjiden eğitime, ekonomiden savunma sanayisine, ulaştırmadan sağlık alanına kadar ülkenin kalkınması için çalışmalara imza attıklarını anlattı.

Binbir türlü zorluklar içerisinde Türkiye'de önemli projeleri hayata geçirdiklerini vurgulayan Özhaseki, "Bugün geldiğimiz şu noktada 2 ittifak var. Biri Cumhur İttifakı, diğeri de Millet İttifakı. Cumhur İttifakı ilkeler üzerine kurulu bir ittifak, pazarlık, kavga ve ucunda rüşvet ve çıkar ilişkisi asla yok. Ne var, kendi içimizde değişmez olarak anlaştığımız, bizim bu vatanın bölünmez bütünlüğü üzerinde bir anlaşma var. Öleceğiz ama bu vatanı böldürmeyeceğiz. Bu ezan susmayacak, bu ezan dinmeyecek. Bayrak da inmeyecek Allah'ın izniyle. Biz böyle anlaşarak gidiyoruz. İlkeler üzerinde anlaşmamız var." ifadesini kullandı.

AK Parti'li Özhaseki, MHP ile ilkeler üzerinde bir ittifak kurduklarını ve herhangi bir konuda pazarlığa girmediklerini dile getirdi.

- "Birbirlerinden nefret ederler"

Millet İttifakı'nın, her önüne gelene cumhurbaşkanı yardımcılığı, bakanlık teklif ettiğini belirten Özhaseki, şunları kaydetti:

"En sonunda da Ümit Bey (Ümit Özdağ) takıldı o kuyruğa, o kervana. Böyle bir devlet idaresi olur mu Allah aşkına? Baştan sona pazarlık, çıkar ilişkisi, rüşvet... Böyle bir devlet anlayışı olur mu? Allah korusun, seçimlerde hadi bir adım öne çıktıklarını kabul edelim, bunların hiçbirisi birbirine benzemiyor ki. Yetişme tarzları da dünyaya bakışları da farklı. Sosyal, içtimai, siyasi olaylara, askeri meselelere bakışları da farklı. Biri Doğu'ya bakarken biri Batı'ya bakıyor. Bu adamlar nasıl Türkiye'yi idare edecekler? Bunların idare şansı var mı, yok. Aslında birbirini hiç sevmezler. Net söylüyorum, birbirlerinden nefret ederler. Özelde dışarıya bunu söylüyorlar her yere. Bir gün olsun yanlarına eşlerini alıp bir yere çay içmeye gitmemiştir bunlar. Muhabbetleri yok ki zaten. O zaman nasıl bir araya geliyorlar? Kim bunları bir araya getiriyor? Motivasyon kaynakları ne? Bir tek motivasyon kaynakları var, 'Recep Tayyip Erdoğan gitsin, Cumhur İttifakı gitsin, ne olursa olsun. Batarsa batsın, yıkılırsa yıkılsın, yeter ki gitsinler'."

Zafer Partisi Talas İlçe Başkanlığı görevinden istifa ettiği aktarılan Gülhanım Karadurdu da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Karabağ'da, Libya'da, Suriye'de ve Doğu Akdeniz'de yaptığı işleri ve ülkenin geldiği noktayı görmezden gelmenin, siyasi körlük olduğunu değerlendirdi.

Karadurdu, "Terörle arasına mesafe koyamayanlarla aynı siyasi cephede yer almak, tarihin en şanlı ordusu Türk ordusuna, dünyanın en yüce milleti Türk milletine, şühedaya, gazilerimize de terörle mücadele eden güvenlik güçlerine, her şeyden önce geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza ihanettir. Bu yüzden biz diyoruz ki sorun yaratanlar sorunun çözüm kaynağı olamazlar." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Karadurdu ile İYİ Parti, Deva Partisi, Memleket Partisi ve Anadolu Birliği Partisinden AK Parti'ye katılan 125 kişiye rozet takıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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