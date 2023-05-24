Sanatçı Ali Kınık, Kayseri'de konser verdi

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KAYSERİ (AA) - Sanatçı Ali Kınık, Kayseri'de Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında sahne aldı.

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunun (KASKF) "Gençlik Şöleni" kapsamında Mimarsinan Parkı'nda düzenlediği programda sanatçı Kınık, sevilen türkülerini seslendirdi.

Ücretsiz konsere ilgi gösteren vatandaşlar, türkülere eşlik etti.

Konseri MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir ve MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da izledi.

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